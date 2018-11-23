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وسائل إعلام: الصين تعلق بناء جسر بعد نفوق آلاف الأسماك النادرة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 10:26 ص
وسائل إعلام: الصين تعلق بناء جسر بعد نفوق آلاف الأسماك النادرة نفوق اسماك - ارشيفية
رويترز
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نقلت صحيفة (تشاينا ديلي) عن وزارة الزراعة الصينية القول إنه تم تعليق بناء جسر في إقليم هوبي بعد أن قيل إنه تسبب في نفوق حوالي ستة آلاف من سمك الحفش الصيني المهدد بالانقراض.

وذكرت الصحيفة أن فريق تحقيق وجد أن مشروع البناء في مدينة جينغتشو تعدى على محمية طبيعية وطنية بالمخالفة للقانون.

وكانت الأسماك تربى في مزرعة مائية بجينغتشو. وعُزي نفوقها إلى "صدمات وضوضاء وتغيرات في مصادر المياه" تسبب فيها مشروع الجسر.

وسمك الحفش الصيني على شفا الانقراض نتيجة للتلوث والصيد الجائر وبناء سدود عملاقة لتوليد الطاقة الكهرومائية بطول نهر يانغتسي.

وقضت أعمال التطوير بالنهر الزائدة عن الحد أيضا على خنزير البحر الذي يعد يانغتسي موطنه الأصلي، كما تسببت في انقراض دولفين بايجي الذي يعرف باسم "حورية يانغتسي".

وهناك ما مجموعه 1085 من الحيوانات والنباتات الصينية الأصل مدرجة على القائمة العالمية الحمراء للأنواع "المهددة" التي يعدها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

وأفاد تقرير نشرته مجموعة من المنظمات الصينية غير الحكومية العام الماضي بأن 738 من الأنواع المحمية شهدت تناقصا في الفترة ما بين عامي 2000 و2015، ولم يشهد تحسنا إلا 102 فقط منها خلال تلك الفترة.

 

 

 

 

 


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الصين

تعليقبناء جسر فى الصين

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