وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة لمتابعة سير العمل

كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل

تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، صباح اليوم الجمعة، مطار القاهرة الدولي، للوقوف على سير العمل والإجراءات المتبعة لتسيير حركة الركاب.

وقالت مصادر بالمطار، إن الفريق يونس المصري تفقد صالات المطار ومهبط الطائرات بمباني الركاب الثلاثة بالمطار، وذلك للأطمئنان على سير العمل والتطويرات التي تتم داخل الصالات.

ويجري وزير الطيران المدنى، جولات مكوكية دورية بصفة مستمرة على مطار القاهرة خاصة والمطارات المصرية عامة، للوقوف على إجراءات العمل داخل والتطورات التي تشهدها المطارات خلال هذه الآونة.