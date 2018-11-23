وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال

كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل

قام الفريق يونس المصري صباح اليوم الجمعة بزيارة تفقدية مفاجئة لمطار الغردقة الدولى للوقوف على آخر مستجدات الأعمال التطويرية التى قد وجه بإنهائها خلال زياراته الماضية للمطار.

ووجه المصري بسرعة الإنتهاء من تطوير مبنى الركاب رقم (2)بمطار الغردقة، و أعطى الوزير تعليماته بضرورة التيسير على الركاب وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم خاصة فى أوقات الذروة حيث تعد الغردقة من المقاصد السياحية الجاذبة التى يختارها الكثير من السائحين للاستمتاع بالمناخ الشتوي المصرى.