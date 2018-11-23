وزير الزراعة يبحث الاستفادة من خبرة إسبانيا فى "زراعة الزيتون بمصر"

على هامش مشاركته فى اجتماعات المجلس الدولى للزيتون المنعقد حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد، اتقى د عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع نظيره الإسبانى حيث تناول اللقاء مشاركة الجانب الاسبانى وكذلك المستثمرين هناك بالخبرة فى قطاع زراعة الزيتون فى مصر.

ووجه أبوستيت الدعوة للوزير الاسبانى لزيارة مصر والتعرف على الامكانيات المتاحه للنهوض بزراعة الزيتون فيها، وقد رحب الوزير الإسبانى بذلك وطلب اعداد مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال التعاون الزراعى.

كما التقى أيضا مع سمير الطيب وزير الزراعة التونسى وتناول الاجتماع التعاون بين القطاع الخاص المصري والتونسي في إنتاج زيت الزيتون وكذلك تبادل الخبرات والتعاون في المجال البحثي واتفق الطرفان علي بدء التعاون في إنتاج واستخلاص زيت الزيتون

وأكد "أبو ستيت" لنظيره التونسي ان الزيتون من المحاصيل الواعدة، وأن لدى مصر خطة لزيادة إنتاجه وزراعته فى الأراضى الصحراوية.

كما إلتقى أبوستيت مع بعض المستثمرين فى إسبانيا وتونس والبرتغال ووجه لهم الدعوة للاستثمار فى قطاع الزيتون فى مصر.



