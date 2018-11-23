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وزير الخارجية الروسى يلتقى الرئيس العراقى فى روما

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:46 م
وزير الخارجية الروسى يلتقى الرئيس العراقى فى روما لافروف وزير الخارجية الروسى
أ ش أ
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يلتقى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى العاصمة الإيطالية روما بالرئيس العراقى برهم صالح فى اجتماع مغلق .

وذكرت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة أن لافروف التقى اليوم أيضا مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى .
وكان مصدر من الوفد الروسى إلى المؤتمر الدولي"البحر الأبيض المتوسط ــ حوار روما " قد أعلن أن لافروف ينوى لقاء المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، ستافان دى ميستورا ، ووزيرى الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف واليابانى تارو كونو .

يُذكر أن الخارجية الروسية ذكرت فى وقت سابق أنه من المتوقع أن يعقد لافروف اليوم الجمعة محادثات مع وزير الخارجية الإيطالى إينزو موافيرو ميلانيزي، ويشارك فى المؤتمر السنوى "البحر الأبيض المتوسط ـ حوار روما " .

 

 


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