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ودورنا تعمير الدنيا بالدِّين لا تخريبها باسم الدين..

وزير الأوقاف من شمال سيناء: الإسلام فن صناعة الحياة لا الموت

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 08:35 ص
وزير الأوقاف من شمال سيناء: الإسلام فن صناعة الحياة لا الموت الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
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بعث الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، برسالة، قال فيها: من هنا، من شمال سيناء الأرض الطيبة المباركة ، أرض السلام ، أرض العزة والكرامة والنصر ، أرض الرجال العظماء الذين رووا ترابها الندي بدمائهم العطرة الزكية ، الذين نذروا أنفسهم لله ، فصدقوا ما عاهدوا الله عليه " فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا " من هنا نؤكد أن الإسلام هو فن صناعة الحياة لا الموت.

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية خلال زيارته شمال سيناء: دورنا أن نعمر الدنيا بالدِّين، لا أن نخربها باسم الدين ، فالأديان جاءت للبناء لا الهدم ، لتحقيق سلام الإنسانية لا إبادتها ، لسعادة البشرية لا لشقائها.

واستكمل مختار جمعة: يشرفنى أن أوجه تحية خاصة بل شديدة الخصوصية لأبطالنا العظماء من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة الأبطال جميعا ، الذين نذروا أنفسهم لخدمة هذا الوطن والذود عن حياضه ولو كلفهم  ذلك حياتهم أو راحتهم أو أعز ما يملكون من عرض الدنيا ، فبورك وطن هؤلاء رجاله ، وبورك رجال تلك همتهم وعزيمتهم وهذا ولاؤهم لوطنهم وحبهم له ، وتلك تضحياتهم في سبيله.

وقال الوزير: من شمال سيناء المباركة وتحيا مصر عزيزة وأهلها في رباط إلى يوم القيامة.

 

 


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