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وزيرة البيئة تلتقى السفير الدنماركى لبحث التعاون المشترك

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 06:28 م
وزيرة البيئة تلتقى السفير الدنماركى لبحث التعاون المشترك ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة، اليوم الجمعة ، مع توماس أنكر كريستنسن السفير الدنماركى بالقاهرة  لتوحيد الرؤى المشتركة وبحث سبل التعاون فى مجالات العمل البيئى وذلك بحضور الوفد المرافق له و قيادات الوزارة المعنية ، وأكد الجانبين أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين وخاصة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة و معالجة المياة ومواجهة آثار التغيرات المناخية .

جاء ذلك خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي والمنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ ، حيث استعرض الاجتماع أوجه التعاون المشترك المصرى الدنماركى وسبل  دعم الدنمارك لمصر بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي خلال فترة رئاستها للاتفاقية بالإضافة إلى موقف مصر التفاوضى بصفتها رئيسة مجموعة 77 و المجموعة الأفريقية، وأكد السفير استعداد الدنمارك لتقديم كافة المساعدات لمصر فى رفع و بناء قدرات العاملين فى العديد من المجالات ونقل الخبرات الدنماركية لحماية البيئة فى مصر.

 

 

 

 

 
 

 

 


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