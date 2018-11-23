هيلارى كلينتون: على أوروبا التصدى للهجرة لإيقاف اليمين المتطرف

كتبت - سالى حسام

صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون بأن على أوروبا تقليل أعداد المهاجرين إليها حتى يتم وقف صعود التيار اليمينى المتطرف.

وقالت كلينتون فى حوار مع صحيفة "الجارديان" إن "على أووروبا السيطرة على الهجرة لأن هذا هو ما أشعل النار"، وأضافت "أنا معجبة جدا بالكرم والتعاطف الذى أظهره قادة مثل أنجيلا ميركل، لكنى أعتقد أنه من العدل أن نقول إن أوروبا قامت بما عليها وأرسلت رسالة واضحة، وهى أننا لا يمكننا الاستمرار فى تقديم اللجوء والدعم، لأننا إذا لم نتعامل مع أزمة الهجرة فسوف تستمر فى إثارة الاضطرابات فى المؤسسة السياسية".

وعادت لتقول: "استخدام الهجرة كرمز للحكومة ذهب فى الاتجاه الخطأ، لأن الهجوم على هوية الشخص وتراثه والوحدة الوطنية أصبح أداة تستغلها الإدارة السياسية هنا" فى إشارة لإدارة ترامب.

وقالت فى هجوم على ترامب أيضا: "على السياسيين ألا يلجأوا للهجوم على الإعلام أو منافسيهم السياسيين لتحقيق أهدافهم.. كذلك السعى للحصول على مساعدة من روسيا لدعم الأحزاب والحركات السياسية".

وعن البريكست قالت كلينتون "إنه أكبر فعل لإنزال الأذى الاقتصادى من دولة على نفسها فى التاريخ الحديث وهو فى الأساس كان سببه الهجرة".