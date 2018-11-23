video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب البيطريين: رواتب أطباء المجازر المعينين على الصناديق 75 جنيها

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:55 م
نقيب البيطريين: رواتب أطباء المجازر المعينين على الصناديق 75 جنيها الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
طالب عدد من الأطباء البيطريين، المشاركين بالجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء البيطريين، المنعقدة الآن بمقر دار الحكمة، بتثبيت الدفعة الرابعة من الأطباء العاملين على الصناديق  بالمجازر، على موازنة الدولة، مؤكدين أن رواتبهم 100 جنيه فقط، ولا يقبضونها بشكل دائم أو منتظم.  
 
 
وطالب أعضاء الجمعية العمومية الطارئة، بإجراء جرد لصناديق المجازر لبيان المبالغ التى تحتويها، وحجم المبالغ التى يتم توريدها لها، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالطب البيطرى، وعمل كيان منفصل للطب البيطرى.
 
 
من جانبه، أكد الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، أن راتب البيطريين العاملين على الصناديق 100 جنيه، وبعد الخصومات يحصلون على 75 جنيه فقط، مشيرا إلى أنهم استمروا لمدة 9 أشهر لم يتقاضوا جنيها واحدا رغم أن راتبهم ضعيف.
 
 
وأوضح نقيب البيطريين، أنه لم يتم إدراج الأطباء البيطريين بالجامعات لكادر المهن الطبية، مثل البيطريين العاملين بالمستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه التقى بأحد أعضاء مجلس النواب لبحث تلك المشكلة، إلا أنه فوجئ بإرسال رد من نائب وزير الزراعة، تقول به: "طالما اتجهتوا للبرلمان اكملوا معه".
 
ولفت إلى أن 7 نقباء اجتمعوا مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مؤخرا، وأكد خلال الاجتماع ضرورة الاهتمام بالطب البيطري، لكنها قالت لى : ماليش دعوة.. روح للزراعة"، مضيفا: وأكدت لها أن الدواء البيطري فاسد ومضروب منتشر فى كل مكان، إلا أنها رفضت اتخاذ قرار حيال ذلك، ورفضت تعيين أطباء بيطريين.
 

 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية الطارئة لنقابة البيطريين

نقابة البيطريين

وزيرة الصحة

الطب البيطرى




لا تفوتك
غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

توقف حركة الصيد بكفر الشيخ لهبوب الرياح وارتفاع الأمواج وهطول الأمطار

توقف حركة الصيد بكفر الشيخ لهبوب الرياح وارتفاع الأمواج وهطول الأمطار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة