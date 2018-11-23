نقيب البيطريين: رواتب أطباء المجازر المعينين على الصناديق 75 جنيها

طالب عدد من الأطباء البيطريين، المشاركين بالجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء البيطريين، المنعقدة الآن بمقر دار الحكمة، بتثبيت الدفعة الرابعة من الأطباء العاملين على الصناديق بالمجازر، على موازنة الدولة، مؤكدين أن رواتبهم 100 جنيه فقط، ولا يقبضونها بشكل دائم أو منتظم.

وطالب أعضاء الجمعية العمومية الطارئة، بإجراء جرد لصناديق المجازر لبيان المبالغ التى تحتويها، وحجم المبالغ التى يتم توريدها لها، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالطب البيطرى، وعمل كيان منفصل للطب البيطرى.

من جانبه، أكد الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، أن راتب البيطريين العاملين على الصناديق 100 جنيه، وبعد الخصومات يحصلون على 75 جنيه فقط، مشيرا إلى أنهم استمروا لمدة 9 أشهر لم يتقاضوا جنيها واحدا رغم أن راتبهم ضعيف.

وأوضح نقيب البيطريين، أنه لم يتم إدراج الأطباء البيطريين بالجامعات لكادر المهن الطبية، مثل البيطريين العاملين بالمستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه التقى بأحد أعضاء مجلس النواب لبحث تلك المشكلة، إلا أنه فوجئ بإرسال رد من نائب وزير الزراعة، تقول به: "طالما اتجهتوا للبرلمان اكملوا معه".

ولفت إلى أن 7 نقباء اجتمعوا مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مؤخرا، وأكد خلال الاجتماع ضرورة الاهتمام بالطب البيطري، لكنها قالت لى : ماليش دعوة.. روح للزراعة"، مضيفا: وأكدت لها أن الدواء البيطري فاسد ومضروب منتشر فى كل مكان، إلا أنها رفضت اتخاذ قرار حيال ذلك، ورفضت تعيين أطباء بيطريين.