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موجه من الأمطار تضرب مدن القليوبية.. وشركة المياه تدفع بسيارات لرفع التجمعات

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 11:03 ص
موجه من الأمطار تضرب مدن القليوبية.. وشركة المياه تدفع بسيارات لرفع التجمعات جانب من الامطار
القليوبية إبراهيم سالم
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شهدت بعض مدن محافظة القليوبية منها شبرا الخيمة بنها وطوخ، منذ قليل سقوط أمطار غزيرة، وتحولت الشوارع إلى برك طينية وخاصة فى المناطق النائية بالمدن، حيث تراكمت المياه بمنطاق التجمعات.

وتسببت الأمطار الغزيرة في تباطؤ حركة المرور على الطرق خصوصا الطريق الزراعى والدائرى، مما أدى إلى تكدس السيارات وتجمع المياه فى مطالع ومنازل الكبارى، مما أعاق الحركة بشكل كبير.

كما شهدت بعض المدن انقطاعا للكهرباء بسبب الأحوال الجوية، وامتنع الأهالى عن الخروج من المنازل بسبب أحوال الطقس المتقلبة والبرودة الشديدة، وتأثرت حركة البيع والشراء واضطرت عدد من المحال للإغلاق بسبب قلة حركة الزبائن الذين عزفوا عن الخروج.

ومن جانبه أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه تم الدفع بسيارات لشفط تجمعات المياه والعمل علي عودة الحركة المرورية لطبيعتها، إلى جانب رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السئ بجميع أنحاء المدن بالمحافظة.

 

 


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