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موجة من الطقس السيئ تجتاح المنوفية.. والمحافظ يعلن الطوارئ

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:18 م
موجة من الطقس السيئ تجتاح المنوفية.. والمحافظ يعلن الطوارئ تجمعات المياه
المنوفية_ محمد فتحي
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اجتاحت اليوم، موجة من الطقس السيئ معظم مراكز محافظة المنوفية، وذلك بعد سقوط أمطار غزيرة على معظم قرى المحافظة، الأمر الذى أسفر عن تكوين برك من المياه بالشوارع والطرقات.

ودفع مسئولو مجالس المدن بسيارات الكسح لنشل المياه من نقاط البرك والتجمعات، خوفا من حدوث شلل مرورى يعوق الحركة المرورية .

من جانبه، قرر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعداد  القصوى، وتم التنبيه على رؤساء المدن والأحياء لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة، خاصة بمدينة السادات التى يكثر بها سقوط الأمطار.

 

 


 

 


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