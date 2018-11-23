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مقتل 9 على الأقل ونزوح آلاف آخرين عن ديارهم فى سيول بالعراق

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:27 م
مقتل 9 على الأقل ونزوح آلاف آخرين عن ديارهم فى سيول بالعراق سيول العراق
رويترز
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 قال رئيس بلدية الشرقاط في شمال العراق اليوم الجمعة إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ونزح آلاف آخرون عن ديارهم بسبب سيول انهمرت حول البلدة.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أيضا إن سيولا انهمرت في محافظة ذي قار في جنوب البلاد وإن منزلا انهار مما أدى إلى وفاة اثنين من سكانه.

وتمثل السيول التي جاءت بعد أمطار غزيرة مبكرة وغير معتادة ضغوطا إضافية على الحكومة العراقية الجديدة التي يتعين أن تقدم خدمات للسكان وأن تصلح المرافق في المحافظات التي تحملت عبء الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية بين عامي 2014 و2017. وتعرضت تلك المحافظات أيضا لسنوات من الإهمال الذي يقول منتقدون إن الفساد سبب فيه.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية لقطات من محافظة صلاح الدين التي توجد بها الشرقاط يظهر فيها سكان ينزحون في مراكب صغيرة عن ديارهم التي غمرتها المياه حتى منتصفها.

وقال رئيس بلدية الشرقاط علي الدودح إن نحو ثلاثة آلاف شخص تشردوا بعد أن تركوا ديارهم.

وطالب مسؤولون في مدينة تكريت، وهي عاصمة محافظة صلاح الدين، بإرسال طائرات هليكوبتر للإنقاذ والمساعدة في عمليات الإجلاء.

 

 


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