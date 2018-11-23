الرئيسية أخبار عالمية مقتل 8 على الأقل فى انفجار ببلدة شمال غرب باكستان الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:09 ص انفجار فى باكستان رويترز إضافة تعليق قال مسئول حكومى باكستانى، ان انفجار بسوق في بلدة قرب مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان، تسبب فى مقتل 8 على الأقل. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. رئيس وزراء باكستان ينتقد تصريحات ترامب بشأن تقاعس بلاده عن مكافحة الإرهاب باكستان تستدعي القائم بالأعمال الأمريكى للاحتجاج على انتقادات ترامب رئيس وزراء باكستان: نسعى للتعلم من تجربة ماليزيا الناجحة باكستان انفجار فى باكستان اخبار العالم تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام" الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد "المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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