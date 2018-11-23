مقتل 6 مسلحين فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن فى إقليم كشمير بالهند

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لقى 6 مسلحين مصرعهم صباح اليوم الجمعة خلال تبادل عنيف لإطلاق النار مع قوات الأمن الهندية فى الشطر التابع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وأعلنت الشرطة الهندية فى بيان - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - أن تبادل إطلاق النار وقع حينما شنت قوات الأمن الهندية حملة أمنية على شخص مشتبه به فى مخابئ إحدى التلال بجنوب إقليم كشمير.

وأثار نبأ وفاة الأشخاص الستة احتجاج مئات المدنيين من سكان الإقليم المناهضين للحكم الهندي،والذين نظموا تظاهرات فى جنوب الإقليم حاملين لافتات مناهضة للحكم الهندى وألقوا الحجارة على القوات الحكومية، فيما قامت قوات الأمن بإطلاق طلقات نارية فى الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم ، دون وقوع إصابات بين أى من الجانبين ، حسبما أفاد شهود عيان.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".