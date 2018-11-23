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خالد صلاح
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مقتل 13 إرهابيا فى ضربات جوية لطيران التحالف الدولى بنينوى العراقية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 03:19 م
مقتل 13 إرهابيا فى ضربات جوية لطيران التحالف الدولى بنينوى العراقية قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى اليوم الجمعة، عن قتل 14 "إرهابيا" وتدمير ثلاثة أوكار لهم بضربات جوية لطيران التحالف الدولى خلال عملية تفتيش فى تلال جبال عطشانة بنينوى.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول فى بيان قوله إن "قوة من اللواء 66 ضمن الفرقة العشرين فى قيادة عمليات نينوى وبإسناد من طيران الجيش وطيران قوات التحالف شرعت بعملية تفتيش عن أوكار عصابات داعش الإرهابية فى تلال جبال عطشانة".

وأضاف المتحدث الأمنى أن "العملية أسفرت عن قتل 14 إرهابيا وتدمير ٣ أوكار بواسطة الضربات الناجحة لطيران قوات التحالف".

وتعلن القوات الأمنية المشتركة بين الحين والآخر من اعتقال وقتل عناصر يعودون لتنظيم "داعش" الإرهابى فى مناطق متفرقة من البلاد، لاسيما تلك التى سيطر عليها التنظيم قبل أن تحرر كل المدن العراقية أواخر العام الماضي.


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