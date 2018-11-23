مقتل مراهق وإصابة 2 فى إطلاق نار بمركز تجارى بولاية ألاباما الأمريكية

لقى مراهق امريكى مصرعه وأصيب آخران فى إطلاق نار بمركز تجار بولاية ألاباما الأمريكية - ليلة الخميس الجمعة بتوقيت أمريكا-وذلك قبيل انطلاق فعاليات التسوق ضمن تخفيضات الجمعة السوداء.

وأوردت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن السلطات قالت إن اطلاق النار حدث فى الساعة التاسعة والنصف مساء الخميس بتوقيت أمريكا فى مركز تسوق فى هوفر بولاية الاباما .. قرب ضواحى برمنجهام.

وذكرت الشرطة أن شجارا اندلع بين اثنين من المراهقين، احدهما 18 عاما، ادى الى تبادل اطلاق نار ، وهرب أحد المراهقين ، ولكن الشرطة فب المول واجهته .

وقال الكابتن جريج ريكتور فى مؤتمر صحفى إن أحد الضباط فى هوفر "اشتبك مع هذا الشخص وأطلق النار عليه وارداه قتيلا فى مكان الحادث"..وتم إدخال المصاب الثانى إلى المستشفى فى حالة خطيرة. . كما أصيبت فتاة تبلغ من العمر 12 عاما بالنيران وتم ادخال فى المستشفى.