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مفتى الجمهورية يدين الهجمات الإرهابية فى باكستان

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:26 م
مفتى الجمهورية يدين الهجمات الإرهابية فى باكستان الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على
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أدان الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، بشدة الهجمات الإرهابية التى استهدفت مقر القنصلية الصينية فى مدينة كراتشى الباكستانية، وكذلك الهجوم الإرهابى الذى وقع في سوق بمنطقة "أوراكزاى السفلى" القبلية الواقعة شمال غربي البلاد، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وأكد مفتي الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم الجمعة، رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة أشكال الاعتداءات الإرهابية الآثمة وترويع الآمنين والأبرياء دون وجه حق .

 وجدد دعوته إلى ضرورة التعاون الدولي الفعال لمواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب واستهداف الأبرياء دون وجه حق واستئصال جذور الإرهاب البغيض الذى يهدد كل العالم دون استثناء .

 


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هجمات ارهابية

باكستان

التعاون الدولي

الإرهاب




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