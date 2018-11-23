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مصر تتسلم رئاسة المجلس الدولى للزيتون.. وأبوستيت: سنصل لـ100 مليون شجرة 2020

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 11:08 ص
مصر تتسلم رئاسة المجلس الدولى للزيتون.. وأبوستيت: سنصل لـ100 مليون شجرة 2020 مصر تتسلم رئاسة المجلس الدولى للزيتون
كتب عز النوبي
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قال د عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مصر تتصدر حجم الإنتاج العالمى لزيتون المائدة بما يتعدى 18% من الإنتاج العالمى لعام 2017 وأنه لدى مصر خططا للوصول إلى نحو 100 مليون شجره زيتون بحلول عام 2020 في إطار مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ويؤكد بأننا حققنا الهدف الأول وهو الوصول إلى اعلى معدلات إنتاجية لزيتون المائدة وفي سبيلنا  لتحقيق الهدف الثاني فى مجال انتاج زيت الزيتون لتصبح مصر ضمن الدول السبع التي تحتل الصدارة فى هذا المجال بالإضافة الى التعاون مع دول المجلس كقبرص واليونان.
 
وأشار ابوستيت، خلال مشاركته في اجتماع المجلس الدولى للزيتون المنعقد حاليا فى العاصمة الإسبانية مدريد، إلى الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية في منطقة البحر المتوسط، والأمطار الغزيرة المصحوبة بالفيضانات وفصول الشتاء الجافة على غير المعتاد وفصول الربيع التي تتسم بالغيوم والسحب والارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتي تؤثر هذه التغيرات سلبا على إنتاجية وجوده أشجار الزيتون. ومع التغيرات التى يشهدها المناخ العالمى فقد يعرض ارتفاع درجات الحرارة زراعات الزيتون على أنها الشجرة النموذجية لتحمل الجفاف فى منطقة البحر المتوسط.
 
وبعد استلامه رئاسة المجلس الدولي لزيتون في دورته القادمة من الأرجنتين، أكد أبوستيت أن مصر ستتعاون مع دول المجلس خلال فترة رئاستنا المقبلة لتعزيز التعاون التقني والفنى والبحثى في قطاع الزيتون على المستوى الدولى، كما أعلن استعداد مصر لاستضافة اجتماعات المجلس الاستشارى للمجلس الدولي للزيتون خلال شهر أبريل 2019.
 
وأكد وزير الزراعة أيضا على أهمية تعزيز دور المجلس الدولي للزيتون في النهوض بزراعة وإنتاج الزيتون وتوفير المعايير والبحوث لتحقيق التماثل في التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصائص الفيزيائية والكيمائية والمذاقية لزيت الزيتون، كما أشار إلى أهمية بناء علاقات وثيقه بين القطاع الخاص وممثلي الصناعة والمؤسسات للعمل معا على إيجاد حلول لمشاكل قطاع الزيتون وتعزيز الحفاظ على البيئة والإنتاج المستدام لزيت الزيتون وضمان تنمية القطاع تنمية متكاملة ومستدامه لإنتاج منتجات ذات جوده عالية تعود بالفائدة على المستهلكين لزيت الزيتون وزيتون المائدة.
 

 


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