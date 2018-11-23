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مصرع عامل بمحل جزارة صعقا بالكهرباء حال تنظيفة لافته المحل بالدقهلية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:05 ص
مصرع عامل بمحل جزارة صعقا بالكهرباء حال تنظيفة لافته المحل بالدقهلية اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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لقي عامل بمحل جزارة مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء تنظيف لافته المحل.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المطرية بوصول لمستشفى المطرية المدعو احمد ح ع 16عام عامل بمحل جزارة ومقيم بندر المطرية نتيجة صعق كهربائى وتوفى عقب وصوله.
 
و بسؤال والد المتوفى وزميل المتوفى بمحل عمله احمد ك م 23عام قررا بانه اثناء قيام المتوفى بتنظيف لافتة المحل صعقه التيار الكهربائى نتيجة تلامس يدة لاحد الاسلاك الكهربائية العارية ووفاته، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
 
 
 
 
 

 


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