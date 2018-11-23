مسجل خطر يطلق النار على عامل أحذية بسب تليفون محمول فى بنها

القليوبية نيفين طه

شرع مسجل خطر في قتل عامل أحذية بطلق ناري، لقيامه بسرقة هاتف محمول خاص بشقيقة المتهم، بدائرة قسم أول بنها تم نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطه أول بنها بورود بلاغ بإصابه المدعو "عمرو ج م " 37 عامل أحذيه ومقيم عزبة المتيني دائرة القسم، السابق إتهامه في القضيه رقم 1634 لسنة 2016م جنح قسم ثان بنها - مخدرات، مصابا برش خرطوش بالوجه واليد والقدم اليمني.

وتبين من التحريات ان المتهم "حماده ا ا " 32 سنه، بائع خضار ومقيم شارع محمدي العطار دائرة القسم، السابق إتهامه في عدد 14 قضيه ( مخدرات سرقه – مشاجره ) ومسجل شقي خطر تحت رقم 823 فئه ( أ ) فرض سيطرة قام بإطلاق عيار ناري نتج عنه إصابة المجنى عليه.

بالفحص تبين وجود خلافات سابقى بين الطرفين بسبب قيام المتهم بالإستيلاء علي هاتف شقيقة المجني عليه وتدعى " رشا ج م " – بائعة خضار ومقيمه بذات العنوان، وحررت محضر ضد المتهم بتاريخ 14/11/2018م ( سرقه هاتف محمول).

واليوم وحال تقابل المجني عليه مع المتهم حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري كان بحوزته محدثا إصابة المجنى عليه المشار اليها، ولاذ بالفرار.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهه اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم في الواقعه عباره عن فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 2 طلقه من ذات العيار، وتم التحفظ عليه وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابه العامة.