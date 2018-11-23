مدير المرور يتفقد تأمين الطرق الرابطة بين المحافظات بعد سقوط اﻷمطار

تفقد اللواء عصام شادى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الجمعة، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة بعد سقوط اﻷمطار، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى.

ووجه اللواء عصام بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق، وإزالة اى معوقات بعد هطول اﻷمطار وسرعة اﻹبلاغ عن أى حوادث أو أعطال.