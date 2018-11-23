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مدبولى يناقش الرؤى الاستراتيجية لصيانة المرافق فى مصر

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 10:00 ص
مدبولى يناقش الرؤى الاستراتيجية لصيانة المرافق فى مصر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الرؤى الإستراتيجية لصيانة المرافق في مصر، وذلك  خلال لقائه أمس، الدكتور زهير محمد السراج رئيس المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية، والدكتور محمد عبد العزيز الفوزان، رئيس المجلس العربي للتشغيل والصيانة فى الدول العربية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك عقب انتهاء أعمال الدورة السادسة عشرة للمؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية والتي عقدت تحت رعاية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 18-20 نوفمبر 2018.

وخلال اللقاء، اطلع الدكتور مصطفى مدبولى، على توصيات المؤتمر، والتي تضمنت توصية رئيسية تدعو إلى تبنى الحكومات العربية إطلاق مشروع وطني لتشغيل وإدارة وصيانة المرافق الحكومية، كما تسلم مقترح خارطة طريق للخطوات اللازمة لإطلاق هذه المبادرة، تشتمل على الأهداف وآلية التطبيق والمخرجات المتوقعة، وقائمة توضح أبرز الفوائد المنشودة من تطبيق هذه المبادرة، وأثرها على تنظيم قطاع التشغيل والصيانة لاستدامة أداء المرافق والمنشآت.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بما حققه المؤتمر من تقدم وسمعةٍ طيبةٍ في المجال المهني وتحسين ممارسات التشغيل والصيانة وما أنجزه المجلس العربي للتشغيل والصيانة في مختلف القطاعات، كما أشاد أيضا ببرنامج يُطلق تحت مسمى"كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز" لدعم دراسات وأبحاث التشغيل والصيانة بالدول العربية والذي سيؤدى إلى تمويل المشرعات البحثية التي من شأنها تحقيق مستويات أفضل لتشغيل وصيانة الخدمات والمرافق بالدول العربية.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تتبنى تطبيق الرؤى الإستراتيجية للتشغيل والصيانة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية.

 


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الإسكان

الرؤى الاستراتيجية

صيانة المرافق




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