"محلية البرلمان" تكشف عن مكاسب التحول إلى الحكومة الرقمية

كتب أحمد عرفة

أكد النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية سرعة تنفيذ الحكومة لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التحول للحكومة الرقمية، مشيرًا إلى أن التحول إلى الحكومة الرقمية سيكون لها مكاسب عديدة للمجتمع المصرى.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة الورقية تساهم فى توفير الوقت، والسرعة فى التنفيذ، والإتقان فى العمل، والجودة، وقلة عدد الوزارات المتداخلة.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن تأكيد الرئيس على الحكومة بشأن التحول إلى الحكومة الرقمية هو توجه جيد يزيد من جهود الحكومة حول تنفيذ مطالب الشعب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، شدد على الأولوية المتقدمة التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى خطط واستراتيجيات الدولة، أخذاً فى الاعتبار دوره الحيوى والرئيسى فى عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، موجهاً فى هذا الإطار باستخدام أحدث التقنيات لتنفيذ المشروعات فى هذا المجال.