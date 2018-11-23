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محافظ شمال سيناء يشكر "حديد المصريين" على إعادة إعمار قرية الروضة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 03:01 م
محافظ شمال سيناء يشكر "حديد المصريين" على إعادة إعمار قرية الروضة قرية الروضه
شمال سيناء - محمد حسين
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استهل أهالى قرية الروضة مؤتمر استقبال ضيوفهم بدقيقة حدادا على أرواح الشهداء، حيث شارك فى المؤتمر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة،  ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، ومحافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، وعددٍ من أعضاء البرلمان ومساعد وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء السابق وممثلى الازهر والتضامن ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال.
 
وأضاف محافظ شمال سيناء: "من حسن الطالع مواكبة ذكرى الشهداء مع مولد النبى الذى أوصانا بالشهداء وبشرنا بأن منزلتهم الجنة.. فهنيئا لهم الجنة"
 
وتوجه المحافظ بالشكر لمؤسسات المجتمع المدنى التى قدمت الخير للأهالى، ومبادرة إعادة القرى الأكثر احتياجاً والتى تتولاها حديد المصريين والأورمان.
 
واشار إلى أن الرئيس أمر بتقديم كاف الاحتياجات لأهالى الروضة وتوابعها، متابعًا: "أعاهد الجميع عمل كل المطلوب لتصبح قرية الروضة يشار لها  بالبنان بين قرى مصر وسنركز لان تصبح قرية الروضة مصدر إشعاع إنتاجه ويحصل الاهالى على كل مطالبهم من انتاج اياديهم، وستكون غايتنا تحقيق الهدف"
 
 

 


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