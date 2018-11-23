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محافظ سوهاج يوجه باستدعاء سيارة إسعاف مجهزة لنقل طفل لإجراء عملية جراحية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:15 ص
محافظ سوهاج يوجه باستدعاء سيارة إسعاف مجهزة لنقل طفل لإجراء عملية جراحية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، باستدعاء سيارة إسعاف مجهزة بحضانة، ونقل أحد الأطفال حديثى الولادة، والمولود صباح اليوم لتلقى العلاج بمستشفى الهلال للتأمين الصحى، وتقديم الرعاية الطبية له، حيث يحتاج الطفل إلى إجراء عملية جراحية، وذلك فى استجابة من المحافظ لاستغاثة أحد المواطنين من قرية الجزازرة بمركز المراغة، حيث التقى المحافظ المواطن بمكتبه وأشرف على توفير سيارة إسعاف مجهزة ونقل الطفل من أمام ديوان عام المحافظة إلى مستشفى الهلال.

 

وأشاد المحافظ بالاستجابة السريعة من الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والذى قام بدوره بإرسال أحد الأطباء المتخصصين فى جراحة الأطفال لفحص الحالة بالتعاون مع أطباء مستشفى الهلال، وتبين من الفحص وتوقيع الكشف الطبى حاجة الطفل لإجراء جراحة عاجلة، وتتم الإجراءات اللازمة لنقل الطفل إلى مستشفى سوهاج الجامعى لإجراء الجراحة به.

 

وكلف المحافظ الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، بمتابعة الحالة وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للطفل ووالدته التى تم نقلها إلى مستشفى سوهاج العام لتلقى العلاج.


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