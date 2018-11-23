محافظ الوادى الجديد يوافق على تقنين أوضاع البروزات الأرضية بالمنازل

أعلن المهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وافق علي تقنين أوضاع البروزات الأرضية المحيطة بالعمارات السكنية والمنازل بكافة مدينة الخارجة، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة لتوفير كافه متطلبات المواطنين وكذلك للحفاظ علي املاك الدولة وعودة حقها من بعض المواطنين المتعدين.

وأكد الطماوى أنه سوف يتم حصر كافة البروزات الأرضية من خلال لجان مختصة تم تشكيلها للمرور علي جميع الأحياء تمهيدا لتقنين أوضاعها وذلك في مقابل مادي كحق إنتفاع للدولة شرط ألا تمثل عائق للمرور وألا تكون مخالفة للشكل التنظيمي والجمالي للمدينة .