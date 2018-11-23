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محافظ المنيا يتفقد عدد من الشوارع لمتابعة إزالة الاشغالات

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:16 م
محافظ المنيا يتفقد عدد من الشوارع لمتابعة إزالة الاشغالات جانب من جولة محافظ المنيا
المنيا - فريق المحافظات
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أجري اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، جولة تفقدية بعدد من شوارع المدينة ، للوقوف على الحالة العامة للشوارع ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، ومتابعة حالة النظافة .
 
رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا ، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا .
 
شملت الجولة شوارع ابن خصيب، والحسيني، وشارع مجمع المصالح، وكورنيش النيل.
 
كلف المحافظ  رئيس المدينة بإزالة كافة الإشغالات والمخلفات أمام المحال التجارية، والعمل على متابعة عدم عودتها مرة أخرى ، لضبط الحركة المرورية لتسهيل حركة السير سواء أمام المواطنين أو السيارات .
 
كما وجه المحافظ بتطوير أعمال شبكة الصرف الصحي على كورنيش النيل، مع ضرورة رفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول .
 
وتابع المحافظ الحالة المرورية في شوارع المدينة، ووجه بتكثيف التواجد المروري لضبط الشارع والتصدي للمخالفين وتحقيق سيولة مرورية وتأمين حركة السيارات وعبور المواطنين.
 
وكان محافظ المنيا قد أصدر عدد من القرارات لضبط الحالة العامة بالشوارع وتضمنت حظر وضع إشغالات أمام المحال العامة، والمحال التجارية والصناعية بمراكز ومدن المحافظة بالمخالفة للتراخيص الصادرة لتلك المحال ، وإلزام أصحاب تلك المحال بوضع صناديق لجمع القمامة أمام المحال .
 
 

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