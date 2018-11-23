محافظ القليوبية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الأمطار

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، رفع درجة حالة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة التى ضربت المحافظة، فجر اليوم الجمعة، مشيرا أنه أصدر تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في رفع حالة الاستعداد القصوى والتيقظ لمواجهة سقوط أمطار موسم الشتاء والتغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة الجارية.

ووجه المحافظ، بتفعيل الدور الهام الذي تقوم به غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة لقيامها بتقديم كامل المعاونة والإمكانات المتاحة في حاله حدوث أي طوارئ سيول أو أزمات قد تحدث، إلى جانب التنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة على مدار اليوم، مع الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع المدن والأحياء لمواجهة أي حالات طارئة أو تجمع مياه.

وتابع، أن المحافظة بدأت تنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الرئيسية وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار.

وأشار، إلى أن المحافظة انتهت من تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار وتوفير المعدات اللازمة لرفع المياه من الشوارع وأماكن تجمع الأمطار والتأكد من جاهزية البالوعات وعدم انسدادها بالإضافة إلى توفير سيارات الكسح لرفع المياه ومنع تجمعها بالشوارع لمنع إعاقة حركة المرور.