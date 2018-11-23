محافظ القاهرة: استقبال مكالمات المواطنين على مدار 24 ساعة عن تجمعات مياه الأمطار

قام اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية بأحياء مصر الجديدة ودار السلام ومصر القديمة عقب صلاة الجمعة وفور هطول الأمطار تفقد خلالها استعداد الأحياء لمواجهة الامطار ورفع تجمعات المياه وتوزيع الشفاطات الخاصة لشركة الصرف والأحياء بالأماكن المحددة لها والقيام بسحب المياه أول بأول طبقا لخطة العمل الموضحة مع دفع عمال هيئة النظافة لفتح بالوعات الأمطار ومنع تراكم المياه بالشوارع.

وأشار المحافظ، إلى أنه تلقى تقرير غرفة العمليات والمتابعة بالمحافظة والتي أشارت إلي تعرض أحياء القاهرة لأمطار متوسطة لعدة دقائق وتوقع سقوط أمطار خلال اليوم ولم تؤثر علي الحركة المرورية لشوارع القاهرة وتم نشر خطة الاستعداد علي مستوي أحياء القاهرة .

وأهاب المحافظ بالمواطنين بأهمية الإبلاغ عن أى شكاوى من تجمعات مياه أمطار بأي موقع من خلال التواصل مع غرفة عمليات المركزية بالمحافظة من خلال تلفيونات أرقام 23907147-23912136 للتعامل الفورى معها.