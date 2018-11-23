محافظ الغربية يتفقد الطرق الرئيسية وأنفاق بعد هطول الأمطار

الغربيه محمد طارق

تفقد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية والجهاز التنفيذى جميع أنفاق المحافظة " العجيزى – الخادم – القرشى – ميت حبيش – كوبرى الميتين بحى أول وثان طنطا - نفق الدلجمون والجزيرة بكفر الزيات".

واطمأن المحافظ على السيولة المرورية وعلى الطرق الرئيسية ومن خلال الأنفاق وعلى صلاحية غواطس الرفع للمياه "غاطس نفق الجزيرة ونفق الدلجمون" ، حيث أنه من الأمس مع بداية سقوط الأمطار إنتقلت جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والمدن إلى أماكن تجمع المياه وتم الإستعانة بعربات كسح وشفط المياه من إمكانيات المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية حيث انتشر بالمحافظة سيارات الكسح والشفط على النحو التالى 30 سيارة بمدينة طنطا و21 بمدينة المحلة الكبرى و 7 سيارات بمدينة كفر الزيات مع ماكينات رفع الغاطس بالأنفاق و 16 سيارة بمدينة سمنود و 3 سيارات بمدينة زفتى و 2 سيارة بمدينة السنطة مع عدم وجود أمطار بمدينتى قطور وبسيون.

مما أسفر عن استقرار الأوضاع فى ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة كما وجه المحافظ الإدارة العامة للمرور بسرعة إنتشار عناصرها لضمان عدم تأثر السيولة المرورية بالأحوال الجوية.

وأيضاً تفقد المحافظ غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وأطمأن على تفعيل سيناريوهات التعامل مع الأمطار وكذلك وجه المحافظ شركة الكهرباء للتعامل الفورى والسريع مع أى أعطال تنتج عن سوء الأحوال الجوية حيث أنه تم بالأمس إعادة التيار الكهربائى إلى قرى فيشا سليم وكفر خضر وكفر مسعود وكذلك مغذى خرسيت ودفره الجديدة ومغذى كفر المنشى بشركة كهرباء غرب طنطا ومسجد وصيف وشنره والجميزة ودهتوره بزفتى بشركة كهرباء شرق الغربية التى تم فصل التيار الكهربائى عنها نتيجة للأمطار الغزيرة على الخطوط الهوائية للجهد المتوسط والتى جارى إستبدالها بخطوط أرضية فى إطار جهود الدولة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال الخطط الإستثمارية.

وفى نفس الإطار وجه تعليمات مشددة بإستمرار رفع درجة الإستعداد وتفعيل خطط الطوارئ والإنعقاد الدائم لجميع غرف العمليات على مستوى المحافظة بصفة مستمرة حتى تحسن الطقس.