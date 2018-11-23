محافظ الدقهلية يخصم يومين من مرتب المدير المناوب لتغيبه عن مستشفى أجا

الدقهلية شريف الديب

واصل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، جولاته المفاجئة مساء اليوم الجمعة وقام بزيارة مركز ومدينة أجا واستهل الزيارة بتفقد مستشفي أجا المركزي حيث إطلع علي كشوف المرضي الذين وفدوا على المستشفي للعلاج وقام بمراجعة كشوف الحضور والإنصراف .

وقرر شاروبيم خصم يومين من مرتب الدكتور أحمد محمد نوح المدير المناوب للمستشفي لعدم تواجده بها.

وقام المحافظ بجولة داخل أقسام المستشفى وإستمع لملاحظات عدد من المرضي حول مستوي الرعايه الصحيه المقدمه لهم ومدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفي ، كما استمع الي ملاحظاتهم عن طريقة تعامل الأطباء وهيئة التمريض معهم.