مجلس النواب ينظر 3 تشريعات الأسبوع المقبل.. تعرف عليها

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، جلساته العامة الأحد المقبل لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، وفى مقدمتها أخذ الرأى النهائى على 3 مشروعات قانونين وتشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ومن المتوقع، أن ينظر المجلس 3 مشروعات قوانين جديدة، ممثلة فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثـار ومكـتب لـجنة الـدفاع والأمـن القــومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

وتشمل التقارير الخاصة بالتشريعات التى من المتوقع أن ينظرها مجلس النواب، يوم الأحد، تقرير اللجنة مشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإدارة الـمحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مقدم مِن النائب حمدى السيسى و(59) نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم(57) لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر.

كما ينظر المجلس خلال جلسته العامّة الأحد القادم، (12 ) طلب مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتها، ومن بينهم المقدم من بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير مشايخ وعمالة بالمساجد على مستوى الجمهورية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن سرعة الانتهاء وتوزيع فيزا تكافل وكرامة.

وتشمل طلبات المناقشة؛ طلب فيصل الشيبانى وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسةالحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بمحافظة سوهاج، وطلب النائب رضا البلتاجى وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفيات الجامعية، وطلب أنيسة حسونة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار القمامة بالشوارع وسبل تحقيق منظومة شاملة لجمع وإعادة تدوير القمامة، وطلب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الإعلانات والمسابقات الوهمية المنتشرة عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى طلب العضو مجدى ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل الجهاز الإدارى والرقابى بالمديريات التابعة لوزارة التموى وأخر عن سياسة الحكومة بشأن تفويض المحافظين لإنهاء إجراءات تخصيص الأراضى للنفع العام.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب المزمع عقدها يوم الاثنين، نظر 6 تقارير للجان النوعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية،ومنها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمههورية مصر العربية رقم 499 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الحادى عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع فى القاهرة بتاريخ 24/7/2018.

يأتى هذا بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمــال الزراعية للتنمية الريفية وزيـادة الدخــول (أراضى) والموقع فى القاهرة بتاريخ 24 / 7 / 2018، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 477 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية مشروع دعم خطة برنامج التعاون الإقليمى لمبادرة ندرة المياه لزيادة إنتاجية المياه بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة ( فاو ) والموقعة بتاريخ 18 / 7 / 2018.

كما تنظر الجلسة العامة، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا والموقع فى القاهرة بتاريخ 24 / 7 / 2018، بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 476 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرى الأمريكى والموقع فى القاهرة بتاريخ 24 / 7 / 2018

وأخيراً يأتى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 50 مليون دينار كويتى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/7/2018.

وخصصت الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء - لمناقشة الأدوات الرقابية، لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرى التضامن الاجتماعى غادة والى، والتجارة والصناعة عمرو نصار، حيث يواجه المجلس "والى" بنحو 30 طلب إحاطة، بالإضافة إلى عدد من الأسئلة وطلبات المناقشة العامة حول منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات، وعن مشاكل تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وإيضا مشاكل ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى سبل حل ظاهرة أطفال الشوارع، وميزانية مستشفى 57357 وما بها من مخالفات مالية وإدارية

وتشمل طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من القضايا الهامة ومنها تحايل بعض الكيانات السياسة على قانون الجمعيات الأهلية، ظاهرة الانتحار، المناهج بالجمعيات الشرعية، وتخصيص أرض تابعة لوزارة التضامن لإنشاء نادى رياضى واجتماعى وثقافى بحى بولاق الدكرور، وتوقف مشروع وظيفتك جنب بيتك، ومكافأة الخدمة العامة لطلاب الجامعات، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من العضو مجدى ملك و20 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن تحديد المستحقين الفعليين للدعم لمنع إهدار المال العام.

كما يتناقش المجلس، الثلاثاء، 15 طلب إحاطة بالإضافة إلى الأسئلة الموجهة لوزير الصناعة حول عدد من القضايا وفى مقدمتها، إجراءات تنمية الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتطوير المنتج المحلى للحد من الاستيراد، وسبل الاهتمام بالمشروعات والصناعات الصغيرة، وارتفاع أسعار الأخشاب وتأثيرها على صناعة الأثاث، وعن قرار إعفاء الخشب التركى من الجمارك استيراد الكاوتش بالمخالفة للقرار الخاص باستيراد السلع المستعملة ومخلفات البلاستيك والمطاطى، وتخفيض الجمارك على السيارات الأوروبى، وما يخص حجم التبادل التجارى بين مصر وليبيا.