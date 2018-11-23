مجلس الأعمال المصرى اللبنانى: 50 صنف دواء مصرى فى بيروت

بيروت عبد الحليم سالم- هانى الحوتى

طالب ربيع حسونة نائب رئيس مجلس الأعمال اللبنانى المصرى بضرورة توقيع مذكرة تفاهم فى مجال الدواء مع مصر، لافتا أن اللبنانيين يدفعون فاتورة كبيرة للدواء تمثل 9% من إجمالى الدخل حال مقارنتها بعدد من البلدان المجاورة.

جاء ذلك خلال جلسة العلاقات التجارية الثنائية بين الحماية التجارية والتكامل الصناعى بفعاليات بملتقى الأعمال المصرى اللبنانى، تحت عنوان "الاستثمار فى كل من مصر ولبنان"، والذى عقد فى العاصمة اللبنانية "بيروت"، اليوم الأحد، بمشاركة نحو 300 مستثمر من مصر ولبنان، ونظمته كل من السفارة المصرية فى لبنان والمكتب التجارى المصري والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال ومجموعة الاقتصاد والأعمال ومجلسي الأعمال في البلدين.

واضاف إنه يوجد فى لبنان 5500 صنف دوائى مسجل من بينها 50 صنفا مصريا فقط مقترحا ضرورة التكامل فى مجال الدواء وتنفيذ استثمارات مصرية للبنانية فى لبنان فى مجال الدواء، لافتا إلى أن صادرات الدواء اللبنانية إلى الخارج بلغت نحو50 مليون دولار إلى عدد من الأسواق مثل الامارات والسعودية.