مباحث التموين تداهم مصنعا لإنتاج المخللات غير صالحة للاستهلاك بالجيزة

ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب مصنع لإنتاج المخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط بحوزته 2 طن من المنتجات، تحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

توصلت تحريات العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة، إلى تجميع صاحب مصنع لإنتاج المخللات لكميات من المواد المستخدمة في التصنيع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتعبئتها لبيعها للمواطنين.

وبمداهمة المصنع تم القبض عليه، وبحوزته 2 طن من المنتجات غير صالحة للاستهلاك، تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.