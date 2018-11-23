مؤتمر التنوع البيولوجى يحتفل بمرور خمسة عشر عاما على بروتوكول قرطاجنة

كتبت آية دعبس

أقيم علي هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ ، إحتفالية بمرور الذكري السنوية الخامسة عشرة لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية – الذي يحدد إطاراً شاملاً للتعاون الدولي بشأن سلامة تحركات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود (LMOs) ويضع نهجا متوازنا للوفاء بمتطلبات إحتياجات المستهلكين والصناعة والبيئة - التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD).

واستعرض الحضور النجاحات الرئيسية التي تحققت في إطار بروتوكول السلامة الإحيائية من وجود غرفة لتبادل معلومات السلامة الإحيائية تعمل بكامل طاقتها ؛ والتقدم الذي أحرزته الأطراف في مجال التوعية بالسلامة الإحيائية والمشاركة العامة على المستوى الوطني ؛ وبدء تنفيذ بروتوكول ناغويا - كوالالمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي ، كما أكد الحضور أن عمليات تقييم المخاطر وتقاسم المعلومات والوعي العام والمشاركة هي المفتاح لتحقيق هدف البروتوكول المتمثل في النقل الآمن والمناولة وإستخدام الكائنات الحية المحورة .

جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في الفترة من 17: 29 نوفمبر الجاري تحت شعار الإستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.