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مؤتمر التنوع البيولوجى يحتفل بمرور خمسة عشر عاما على بروتوكول قرطاجنة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 07:14 م
مؤتمر التنوع البيولوجى يحتفل بمرور خمسة عشر عاما على بروتوكول قرطاجنة جانب من مؤتمر التنوع البيولوجى
كتبت آية دعبس
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أقيم علي هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ  ، إحتفالية بمرور الذكري السنوية الخامسة عشرة لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية – الذي  يحدد إطاراً شاملاً للتعاون الدولي بشأن سلامة تحركات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود (LMOs) ويضع نهجا متوازنا للوفاء بمتطلبات إحتياجات المستهلكين والصناعة والبيئة - التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD).

واستعرض الحضور النجاحات الرئيسية التي تحققت في إطار بروتوكول السلامة الإحيائية من وجود غرفة لتبادل معلومات السلامة الإحيائية تعمل بكامل طاقتها ؛ والتقدم الذي أحرزته الأطراف في مجال التوعية بالسلامة الإحيائية والمشاركة العامة على المستوى الوطني ؛  وبدء تنفيذ بروتوكول ناغويا - كوالالمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي ، كما أكد الحضور أن عمليات تقييم المخاطر وتقاسم المعلومات والوعي العام والمشاركة هي المفتاح لتحقيق هدف البروتوكول المتمثل في النقل الآمن والمناولة وإستخدام الكائنات الحية المحورة .

جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في الفترة من 17: 29 نوفمبر الجاري تحت شعار الإستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.


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