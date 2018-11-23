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للمرة الثانية.. طرح مناقصة لاختيار استشارى تطوير ترام الإسكندرية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 03:00 ص
للمرة الثانية.. طرح مناقصة لاختيار استشارى تطوير ترام الإسكندرية ترام الإسكندرية
كتب رضا حبيشى
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أعلن المهندس طارق أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة القومية للأنفاق، طرح مناقصة محدودة للمرة الثانية لاختيار الاستشارى الذى سيقوم بالأعمال الاستشارية لمشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.

 

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة القومية للأنفاق، لـ"اليوم السابع"، أنه جرت دعوة 6 مكاتب استشارية عالمية للاشتراك بالمناقصة وتقديم عروضها الفنية والمالية، وأنه تم تحديد 28 نوفمبر الجارى كمهلة لتلقى العروض لاختيار المكتب الاستشارى الذى سيقوم بالدراسات والتصميمات الخاصة بالمشروع والإشراف على تنفيذه.

 

كانت لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق قررت إلغاء المناقصة العالمية التى طرحتها أول مرة لاختيار استشارى لإعداد تصميمات مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية والإشراف على تنفيذ المشروع، وذلك بعد تعدى العروض للقيمة التقديرية التى حددتها الهيئة.

 

وقالت لجنة البت بالهيئة القومية للأنفاق فى قرارها إنها قررت رفض خطاب اتحاد الشركات الاستشارية الأعلى تقييمًا ضمن العروض المتقدمة، والذى عرض تخفيض قيمة عرضه المالى بنسبة 25% بسبب أن عرضه المالى تعدى القيمة التقديرية المحددة للمشروع.


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ترام الاسكندرية

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