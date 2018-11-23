الرئيسية أخبار عاجلة قطع المياه عن زهراء المعادى 12 ساعة لكسر بماسورة صرف صحى الجمعة، 23 نوفمبر 2018 07:05 م كسر بماسورة مياه كتب سيد الخلفاوى إضافة تعليق شهدت منطقة زهراء المعادى بحى البساتين، كسر بماسورة صرف صحى وأدى ذلك إلى قطع المياه عن المنطقة لمدة 12 ساعة لحين الانتهاء من الإصلاح. وعلى الفور توجهت عدد كبير من أجزهة الشفط وفرق الصيانة للسيطرة على الوضع وإصلاح الكسر. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. قارئ يشكو انقطاع مياه الشرب عن منطقة ترسا المنيب القاهره الصرف الصحى البساتين زهراء المعادى اخبار القاهرة غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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