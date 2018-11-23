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الجمعة، 23 نوفمبر 2018 03:23 م
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قطاع السجون يفرج عن 1067 سجينا بموجب عفو رئاسى

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 03:23 م
قطاع السجون يفرج عن 1067 سجينا بموجب عفو رئاسى خروج السجناء ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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ودع 1067 سجينا الزنازين بموجب عفو رئاسى، وذلك استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 455/ 2018، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد السادس من أكتوبر.

وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 299 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 768 نزيلاً إفراجاً شرطياً، بإجمالى 1067 مفرج عنهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.


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