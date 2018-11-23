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فيديو جراف.. تفاصيل إعلان المطرب البريطانى زين مالك ترك الإسلام

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 04:27 م
فيديو جراف.. تفاصيل إعلان المطرب البريطانى زين مالك ترك الإسلام زين مالك
إعداد ـ محمد عبد العظيم
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خلال حواره الأخير مع مجلة "فوج" الفرنسية، أعلن المطرب البريطانى الشاب زين مالك أنه ليس مسلما، قائلا، "لا أعتبر نفسى مسلما"، وهو التصريح الذى أثار حالة من الجدل والتساؤل.

وفيما يلى نعرض أبرز 7 معلومات عن المطرب البريطانى زين مالك.

1- إعلان زين مالك تركه للإسلام فى حوار مع مجلة "فوج" آثار حالة كبيرة من الجدل.

2- أكد أنه لا يحتاج للصلاة 5 مرات فى اليوم. 

3- لمن لا يعلم.. زين مالك يعيش علاقة حب مع عارضة الأزياء الشهيرة جى جى حديد.

4- أعلن من قبل انفصاله عن جى جى قبل العودة إليها مرة أخرى. 

5- يعرف عنه حبه للرسم على الحائط والوشم.

6- ولد يوم 12 يناير عام 1993 فى غربى إنجلترا.

7- انضم إلى فرقة "ون دايركشن" وانفصل عنها يوم 25 مارس 2015.


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زين مالك

المطرب البريطانى زين مالك

ترك زين مالك الاسلام

اليوم السابع بلس




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