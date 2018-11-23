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فيديو جديد للمتهمين بمحاولة اغتيال الجاسوس سيرجى سكريبال

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:04 ص
فيديو جديد للمتهمين بمحاولة اغتيال الجاسوس سيرجى سكريبال سيرجى سكريبال ويوليا سكريبال
كتبت - سالى حسام
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نشرت الشرطة البريطانية، مقطع فيديو جديد، للمشتبهين فى تسميم الجاسوس السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا، وبحسب "الجارديان" فإن الفيديو تم تصويره بكاميرا مراقبة قبيل محاولة الاغتيال.
 
 
ويظهر فى الفيديو المتهمين ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف وهما يسيران فى شوارع سالزبرى، ويضحكان بعد وصولهما لبريطانيا فى مارس الماضى.
 
وتعتقد السلطات البريطانية أن أسماء بيتروف وبوشيروف ليست سوى أسماء مستعارة غير حقيقية استخدمها الروسيين الذين تقول بريطانيا إنهما من ضباط المخابرات العسكرية الروسية.
 
وتم اتهامهما فى سبتمبر بتنفيذ محاولة الاغتيال بالسم عن طريق استخدام غاز الأعصاب "نوفيتشوك" لكن لم يتم القبض عليهما كونهما كانا عادا إلى روسيا.
 
ولكن موسكو ترد بأن بريطانيا لم تقدم أدلة على اتهاماتها وأن الروسيين ليسا سوى سائحين تم اتهامهما بلا دليل.
 
 

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سيرجى سكريبال

المخابرات الروسية

غاز أعصاب

بريطانيا

سالزبرى




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