فيديو.. تيريزا ماى تشكر وزير البريكست المستقيل بعد هجومه عليها

كتبت - سالى حسام

كشفت صحيفة "التليجراف" أن تيريزا ماى، رئيسة الوزراء البريطانية، قدمت الشكر لوزير البريكست المستقيل دومنيك راب فى موقف محرج خلال جلسة البرلمان البريطانى مساء أمس.

وبحسب الصحيفة، فإن دومنيك راب الذى قدم استقالته اعتراضاً على خطة تيريزا ماى قال فى الجلسة "السبب الأساسى لتصويت الشعب لصالح البريكست هو استعادة السيطرة الديمقراطية على قوانينا، أما الواقع المؤسف والذى لا فرار منه هو أن هذه الصفقة تعطى المزيد من السيطرة لأوروبا".

عندها وقفت تيريزا ماى للرد على دومنيك راب قائلة، "أيمكننى القول لصديقى المحترم هنا إن هذه أول فرصة حظيت بها لتقديم الشكر على العمل الذى قام به كوزير بريكست"، على الرغم من هجومه الحاد عليها فى نفس الجلسة واستقالته المفاجئة الأسبوع الماضى عند إعلان صفقة البريكست.