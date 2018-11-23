فصل التيار الكهربائى عن مدارس الشرقية بسبب الأمطار

الشرقية - إيمان مهنى

نبهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، على مديرى المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، فصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول فى حال سقوط المطر و عدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغير الفيش المكسورة أو التالفة.

وشدد البيان، على ضرورة مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة، التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم و جود أى مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر، وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول فى حالة سقوط أمطار، تقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من اعمدة الانارة فى الشوارع خلال سقوط الأمطار حرصا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء، تشكل لجنة بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات ورفع تقرير لمدير الإدارة التعليمية .