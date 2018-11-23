فرنسا تعلن اعتقال 30 من المتطرفين فى مالى

باريس (رويترز)

قال الجيش الفرنسى اليوم الجمعة، إن القوات الفرنسية "حيدت" نحو 30 متطرفا وأن المجموعة ربما تضم القيادى المخضرم أمادو كوفا وذلك فى مداهمة لمنطقة موبتى وسط مالى.

ولم يحدد الجيش الفرنسى إن كان التحييد فى هذه الحالة يعنى قتل كل المجموعة أم أسر أفرادها. وهناك نحو 4500 جندى فرنسى فى غرب أفريقيا لقتال المتطرفين.

وقال الجيش إن العملية نفذت مساء أمس الخميس بدعم جوى.

وأضاف فى بيان "فى هذه المرحلة من تقييم العملية يبدو أنه تم اعتقال نحو 30 إرهابيا" مشيرا إلى أن كوفا وقياديين بارزين آخرين هم من بين تلك المجموعة على الأرجح.

وكوفا هو رجل دين متطرف يتزعم جبهة تحرير ماسينا التى يعتقد أنها نفذت سلسلة من الهجمات نقلت التمرد الإسلامى المستمر فى مالى منذ 6 سنوات من منطقة صحراوية نائية فى الشمال إلى أقرب منطقة من الجنوب المأهول بالسكان.