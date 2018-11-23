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فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية الطارئة لنقابة البيطريين

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:12 م
فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية الطارئة لنقابة البيطريين فتح باب التسجيل بعمومية البيطريين
كتبت آية دعبس
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فتحت منذ قليل، النقابة العامة للأطباء البيطريين، باب التسجيل بالجمعية العمومية الطارئة، والمقرر انعقادها ظهر اليوم، لمناقشة مشاكل الطب البيطرى.
 
 
وشهد مقر دار الحكمة، بدء توافد الأطباء المشاركين بفعاليات العمومية، من المحافظات، ومن المقرر أن تناقش العمومية مشاكل الطب البيطرى، وسد العجز من الأطباء البيطريين، وتوفيق أوضاع الأطباء البيطريين المتعاقدين بعد 30 أبريل 2012، والمطالبة بنقل الأطباء البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة على الموازنة العامة.
 
 
ووجه الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، دعوة للدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأكثر من 40 عضوا بمجلس النواب، وجميع عمداء كليات الطب البيطرى، ووكلائهم، السابقين والحاليين، وعددا من النقباء السابقين، وكبار مهنة الطب البيطرى، للمشاركة بفعاليات العمومية.
 
 
 
 
 
 

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نقابة البيطريين

عمومية البيطريين

نقيب البيطريين




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