غيوم وشبوره بسوهاج والمحافظة ترفع استعدادها للدرجة القصوى

سوهاج محمود مقبول

انخفاض في درجات الحرارة وغيوم كثيفة محملة بالمياه تغطى سماء محافظة سوهاج منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة مع وجود شبوره مائية ما بين خفيفة إلى كثيفة على بعض الطرق الزراعية بأنحاء المحافظة مع إحتمالية سقوط أمطار طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد المصرية.

الأمر الذى دفع إدارة المرور بسوهاج برئاسة العميد مصطفى إبراهيم مدير المرور بتكثيف الحملات على كافة الطرق الزراعية والصحراوية ونشر عدد من الرادارات لمراقبة حركة سير السيارات وعدم تجاوزهم السرعات المقررة في مثل تلك الأحوال الجوية السيئة.

كما ناشدت إدارة المرور من خلال الأكمنة المنتشرة بمداخل ومخارج المدن السائقين على كافة المركبات الموجودة على الطرق والتي تنقل المواطنين بين تلك على ضرورة الإلتزام بالسرعات المقررة والوقوف على جانب الطريق وإستخدام الإشارات الضوئية للتنبيه.

وعلى جانب، أخر مازالت محافظ سوهاج برئاسة الدكتور أحمد الانصارى محافظ الإقليم ترفع من درجة إستعدادها للدرجة القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة تحسبا لعدم أستقرار فى الأحوال الجوية بدء من غدا الخميس 22 نوفمبر ، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية ، خاصة علي الطرق السريعة ، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات ، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الاحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة حتي انتهاء تحذيرات الجهات المعنية ، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة اى ظرف طارئ ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول ، وتوفير كميات من المواد التموينية والبطاطين

وأكد الانصاري علي جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة رد الفعل في مواجهة الازمات والتعامل الفوري مع الحدث ، مشيرا الى تفعيل غرف الازمات بالوحدات المحلية والمديريات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى اية بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة سوهاج .

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها اليوم من تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ واحتمالية سقوط أمطار عزيرة وسيول بدء من أمس الخميس 22 نوفمبر ، وحتي الاحد القادم 26 نوفمبر ، حيث من المنتظر ان تخف حدة الأمطار.