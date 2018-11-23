ضبط 56 حالة تحرش بالطريق العام فى حملة أمنية بالبحيرة

شنت الأجهزة ألأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة لمواجهة حالات التحرش والعنف ضد المرأة فى الشوارع والأماكن العامة.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها ضباط قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأه بالاشتراك وضباط قسم حماية الآداب العامة بالبحيرة عن ضبط 56 حالة تحرش وتعرض للإناث بالطريق العام.



تحررت عن ذلك المحاضر اللازمه وجارى العرض على النيابة العامة.

من ناحية أخرى أصيب صاحب مقهى بجرح طعنى إثر تعدى قهوجى عليه بسلاح أبيض وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية .

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول "م م م"، 21 سنة، صاحب مقهى، ومقيم فى باكوس الرمل مصاب بجرح طعني شبه نافذ بالبطن، وتم حجزه تحت الملاحظه للعلاج .

بسؤاله اتهم "س ح م"، 28 سنة، قهوجي، ومقيم بناحية القلعة دائرة القسم بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات ماليه بينهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم بقيادة المقدم حسن قاسم من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعه



كما تم إبلاغ مركز شرطة دمنهور من مستشفى كفر الدوار العام بوصول" ا م ع" 18 سنة طالبة، مصابة بتسمم فسفورى، وحالتها مستقره بعد عمل غسيل معوي لها وتم حجزها تحت الملاحظه .

بسؤالها أقرت بتناولها قرص مبيد حشري خاص بتخزين الغلال لمرورها بحاله نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

وفى مركز كوم حماده تبلغ لمركز الشرطة بحدوث مشاجره بناحية قرية الطود دائرة المركز بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجره بين كل من :طرف أول :"محمد ح ع"، 28 صاحب محل بقاله، وطرف ثاني: "حمدي ا ع" 62 سنة، سائق، ونجله سعيد 24 سنة ، وزوجته "صباح ا ش"، 55 سنة، ربة منزل وذلك بسبب خلافات قام على أثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما بالضرب دون حدوث إصابات.

وقام الثاني من الطرف الثاني بإشعال النيران بمحل بقاله ملك الطرف الأول وتم إخماده بمعرفة الأهالي.



تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.