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ضبط لحوم خنزاير فى حملة لـ"الطب البيطرى" بالشرابية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:22 ص
ضبط لحوم خنزاير فى حملة لـ"الطب البيطرى" بالشرابية لحوم خنزير - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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تمكنت حملة للطب البيطرى بحى الشرابية بقيادة اللواء شاكر يونس رئيس الحى، من ضبط لحوم خنازير بسوق محمد عبد الوهاب.
 
وأكد اللواء شاكر محمد يونس رئيس حى الشرابية، أنه تم ضبط أحد الباعة الجائلين يقوم ببيع لحوم خنزير وتم ضبط 20كيلو قلوب خنزير و 105 كلاوى و50 كيلو لحمة رأس و4 كيلو فخدة أمامية و100 كيلو أمعاء خنزير وتم إعدام المضبوطات وتحرير محضر رقم 425.
 
وفى سياق آخر، أكد رئيس الحى أنه جارٍ حصر سكان حكر السكاكين تمهيدا لنقلهم بمشروعى المحروسة 1 و2 الذى أوشكت المحافظة على افتتاحه.
 
 
 

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القاهرة

الشرابية

خنزير

لحوم خنزير




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