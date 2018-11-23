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ضبط عاطل قبل سرقته سيارة صاحب معرض بالمحلة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 04:46 م
ضبط عاطل قبل سرقته سيارة صاحب معرض بالمحلة اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية،
الغربية – مصطفى عادل
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تمكن الرائد محمد نصر معاون مباحث أول المحلة، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط عاطل أثناء محاولته سرقة سيارة صاحب معرض سيارات.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهم محمد ح إ ف 42 سنة عاطل أثناء محاولته سرقة سياره ملك السيد ال ال 49 سنة  صاحب معرض تأجير سيارات باستخدام المفتاح المصطنع، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


 

 


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