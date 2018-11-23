ضبط أسلحة ومواد مخدرة وتنفيذ أحكام فى حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين على القانون، وأسفرت حملة عن ضبط 58 متهما بحوزتهم كميات من مخدر الاستروكس، والهيروين والأقراص المخدرة والحشيش.



كما أسفرت الحملة التى استهدفت أنحاء محافظة الجيزة عن ضبط 15 متهما بحوزتهم أسلحة نارية آلية وخرطوش وعدد من الطلقات غير مرخصة.



ووجه ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر حملة أمنية، أسفرت عن تنفيذ 299 حكم قضائي ، بينهم 7 أحكام بالسجن المؤبد، 6 قضايا مخدرات.



واستهدفت حملة شارعى مستشفى الصدر بالعمرانية، وشارع الملك فيصل بالهرم، والمنطقة الأثرية بالهرم، حيث تم إزالة عشرات المخالفات الخاصة بتعديات المقاهى والمحلات التجارية والباعة الجائلين، بالإضافة إلى ضبط عدد من الخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية.



كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 قضايا مخدرات، وتنفيذ 70 حكما قضائيا بشارع مستشفى الصدر، وتحرير 71 قضية تموينية متنوعة بين إغلاق منشآت غير مرخصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وغش تجارى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.