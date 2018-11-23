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ضبط أسلحة غير مرخصة و657 مخالفة مرافق و63 حكما قضائيا بحملة فى سوهاج

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:04 م
ضبط أسلحة غير مرخصة و657 مخالفة مرافق و63 حكما قضائيا بحملة فى سوهاج حمله امنية-ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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وجهت مديرية أمن سوهاج حملة مكبرة بإشراف اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج مدعومة بمجموعات قتالية، استهدفت حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة، وتنفيذ الأحكام بالاشتراك مع شرطة المرور والمرافق وتنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهود الحملة التي أستهدفت مركز شرطة جهينة من ضبط بندقية آلية وفرد روسى ، وتم تحرير 317 مخالفة مرورية متنوعة، وتم تحرير 340 مخالفة إشغال بالطريق العام ،وتم ضبط  45 قضية تموينية، وتم تنفيذ 63 حكم قضائى متنوع.

تأتي الحملة في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق  وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية على مستوى جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من الأحكام.

وضرورة رفع كافة السيارات المتوقفة بشكل خاطئ وغير متبع لتعليمات المرور مما يشكل عائقا كبير فى حركة السير بالإضافة إلى إخلاء كافة الأرصفة ومنع وقوف الباعة الجائلين عليها لاستخدامها فى السير للمشاة للابتعاد عن نهر الطريق وعدم تعرضهم للحوادث.

 


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